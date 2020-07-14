Иркутск может принять этап Кубка мира по боксу в 2021 году

ТАСС, 14 июля. Этап Кубка мира по боксу 2021 года может пройти в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В понедельник прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. В рамках встречи обсуждалась возможность проведения в регионе крупных турниров, в том числе этапа Кубка мира по боксу в 2021 году. Предполагается, что местом проведения соревнований станет ледовый дворец "Байкал", расположенный в Иркутске.

"В нашей области бокс очень популярен: работают 30 секций в детских спортшколах, боксом занимаются более пяти тысяч спортсменов, - отметил Кобзев. - В минувшие выходные я был в Усть-Илимском районе, встречался в том числе с двукратной чемпионкой России и двукратной чемпионкой Европы по боксу, кандидатом в мастера спорта Аленой Тремасовой и ее тренером Василием Ейниковым".

Кремлев поблагодарил Кобзева за помощь в развитии спорта в регионе и отметил, что Приангарье - один из десяти регионов в России, в которых воспитываются боксеры высокого уровня, способные выступать на национальных и международных турнирах. Также во время встречи прошло обсуждение возможности создания в Иркутской области Центра развития бокса.