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Футбол в России

Пожар на складе в Самаре не угрожает проведению матча РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар"

Встреча пройдет 15 июля на стадионе "Самара-Арена"
"Самара-Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
"Самара-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пожар на складе в Самаре не угрожает проведению матча 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

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Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре разгорелся 13 июля. Площадь возгорания в пиковый период составляла 10 тыс. кв. м. По состоянию на утро вторника она составляет 1,5 тыс. кв. м. По данным Роспотребнадзора, превышения содержания предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе больше нет.

"Матч 29-го тура Тинькофф-РПЛ состоится, как и запланировано по графику, 15 июля на стадионе "Самара-Арена", - сказал Фетисов. - Угрозы его проведению в связи с пожаром на складе в Самаре нет. Пожар силами ГУ МЧС по Самарской области локализован, угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на объекте".

"Стадион находится на достаточно большом расстоянии от места происшествия. По результатам лабораторных исследований проб воздуха на границе жилой застройки в зоне загрязнения от пожара, которые проводил Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено", - подчеркнул председатель совета директоров "Крыльев Советов".

Матч между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" состоится 15 июля на стадионе "Самара-Арена", начало игры - 16:00 мск. Самарцы занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 28 турах 27 очков, краснодарцы располагаются на третьей строчке (48 очков после 27 игр).

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