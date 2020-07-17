Матыцин: стратегия развития спорта на ближайшие десять лет будет утверждена до конца года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минспорт России подготовил стратегию развития спорта до 2030 года с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", ее планируется утвердить до конца текущего года. Об этом глава министерства Олег Матыцин сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

"В унисон федеральному проекту "Спорт - норма жизни" мы подготовили и нашу стратегию развития спорта до 2030 года. Мы планируем, что до конца года она будет утверждена после проведения всех необходимых обсуждений. Конечная цель этой стратегии - здоровая нация, это и есть определяющий фактор успешности этого документа", - сказал Матыцин.

Он добавил, что корпоративному спорту будет уделено в стратегии особое внимание, в том числе проведению корпоративных соревнований. "Это станет отдельным направлением работы", - отметил министр.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в состав нацпроекта "Демография". Его задачи - вовлечение населения в регулярные занятия спортом, создание современной спортивной инфраструктуры, организация центров тестирования комплекса ГТО и другие.