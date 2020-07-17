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Массовый спорт

Матыцин: налоговый вычет на занятия спортом может появиться в РФ до конца года

По словам министра, это станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в законодательстве РФ до конца текущего года. Об этом заявил глава Минспорта России Олег Матыцин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Мы разработали проект поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг. Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами [из Минфина] будет успешно завершена и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал", - сказал Матыцин.

Задачу о введении налогового вычета на физкультурно оздоровительные услуги ранее перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимаются Минспорт и Минфин. Как ранее порталу "Будущее России. Национальные проекты" пояснили в пресс-службе Министерства финансов, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс РФ, сначала нужно внести изменения в закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Теги
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