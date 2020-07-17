Матыцин выступил за появление в городах России волонтеров, отвечающих за развитие спорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Муниципалитеты должны стать ключевым звеном при реализации задачи по вовлечению 70% россиян в регулярные занятия спортом к 2030 году, этому могло бы способствовать появление волонтеров, которые отвечают за развитие спорта в своем городе. Такое мнение выразил глава Минспорта России Олег Матыцин в интервью порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС.

"Увеличение показателя по вовлечению россиян в регулярные занятия спортом до 70% потребует активного участия всех уровней: и федерального, и регионального, и особенно муниципального. Это, наверное, ключевое звено. Там, где люди живут, должна быть доступная спортивная среда, на этом надо сосредоточить внимание. Должны быть люди, которые на муниципальном уровне отвечают за развитие спорта, например, в качестве инструкторов или волонтеров", - отметил министр.

Как и другие национальные и федеральные проекты, проект "Спорт - норма жизни" планируется продлить до 2030 года, напомнил Матыцин. "Нам кажется, что десять лет - это достаточный срок для того, чтобы реализовать задачу по вовлечению в спорт 70% россиян", - заключил он.

Согласно нацпроекту "Демография", к 2024 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна составить 55%. На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 13 июля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил увеличить этот показатель до 70% к 2030 году.