Перес: "Реал" одержал победу в чемпионате Испании в очень тяжелых обстоятельствах

В четверг "Реал" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1 и за тур до конца чемпионата обеспечил себе победу в турнире.

ТАСС, 17 июля. Футбольный клуб "Реал" стал чемпионом Испании в очень тяжелых обстоятельствах, поэтому эта победа войдет в историю. Такое мнение высказал президент "Реала" Флорентино Перес, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Мы хотели выиграть этот чемпионат, и все мы довольны, все прошло хорошо, - сказал Перес. - Сила команды, ее усердие прослеживались с самого первого тура. Это была очень тяжелая победа, она войдет в историю, потому что она особенная. Мы выиграли 34 титула, но этот мы будем помнить, так как он был добыт в очень тяжелых обстоятельствах".

Мадридцы стали чемпионами впервые с сезона-2016/17. Этот титул стал 34-м для "Реала", королевский клуб является рекордсменом по этому показателю ("Барселона" 26 раз выигрывала титул национального чемпиона). Помимо этого, мадридцы являются рекордсменами по количеству побед в Лиге чемпионов (13). Также "Реал" 19 раз становился обладателем Кубка Испании, 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, на международной арене клуб дважды завоевал Кубок УЕФА и по четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.