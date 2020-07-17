Главный тренер ХК "Автомобилист" Питерс прибыл в Екатеринбург

Также в Екатеринбург приехали помощник Питерса Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд. По прибытии они прошли тестирование на коронавирус.

ТАСС, 17 июля. Главный тренер екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Билл Питерс прибыл в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, разрешено однократно въехать в Россию на основании особого списка.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. Плей-офф турнира был остановлен, когда были определены участники четвертьфиналов ("Автомобилист" вылетел в первом раунде, проиграв новосибирской "Сибири" со счетом 1-4 в серии). Сезон-2020/21 в КХЛ предварительно должен начаться 2 сентября.

Последним местом работы Питерса был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", который он тренировал с апреля 2018-го по ноябрь 2019 года. "Калгари" уволил Питерса после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу рассказал об оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера.