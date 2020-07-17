"Авангард" подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем

Предыдущей командой Секача был ЦСКА, за который он выступал с 2019 года, всего в составе армейцев он провел 45 матчей, в которых набрал 25 очков (12 голов + 13 результативных передач).

Также в КХЛ Секач играл за казанский "Ак Барс", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018 году, и пражский "Лев", в составе которого дошел до финала плей-офф КХЛ в 2014 году. В Национальной хоккейной лиге он провел 108 матчей, набрав в них 29 (10+19) очков, выступал за "Монреаль", "Анахайм", "Чикаго" и "Аризону".