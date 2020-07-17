Стелла Захарова: советская школа гимнастики не потеряла актуальность

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Советская школа спортивной гимнастики оставила после себя историю мирового уровня, и молодые спортсмены отчасти должны ею пользоваться до сих пор. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала чемпионка Олимпийских игр в Москве 1980 года по спортивной гимнастике в командном зачете Стелла Захарова, проживающая сейчас на Украине. "Тогда школа спортивной гимнастики была просто идеальная. Я горжусь тем, что мне удалось именно в 80-е годы быть гимнасткой мирового уровня, которая оставила после себя историю", - отметила она. Захарова отметила полноценный профессиональный подход всех, кто 40 лет назад в СССР готовил команду гимнастов к Олимпиаде. "Все наши тренеры, хореографы, врачи, массажисты уделяли нам огромное внимание и делали все, что было в их силах и возможностях, чтобы мы принесли олимпийскую медаль. Я очень счастлива, что выступала на московской Олимпиаде, потому что тогда конкуренция среди гимнасток в СССР была настолько большая, что спортивные состязания, которые проходили в стране - чемпионаты СССР, кубки СССР, - выиграть было намного сложнее, чем, например, чемпионат мира, отбор был сумасшедший. О чем это говорит? О том, что тогда был класс в спортивной гимнастике", - подчеркнула она.

При подготовке к Олимпиаде, по ее словам, контролировался каждый шаг спортсмена, вплоть до того, что "на сборы, на тренировки специально приезжали журналисты с камерами со вспышками, чтобы гимнасты привыкали и не реагировали на них во время выступления на мировых стартах". "Мы должны всячески использовать опыт той школы, потому что она дала гимнастике многое, в том числе результат. Я убеждена, что [из опыта советской школы] нужно взять позитив и наработки, которые дают результат и помогают спортсменам развиваться и, соответственно, внедрить его, модернизировать в любой стране, где бы ты ни жил. Молодые должны учиться на этом", - уверена Захарова. Подготовка к Олимпиаде Спортивная гимнастика, по ее словам, - особенный вид спорта: гимнаста она считает "скороспелкой", так как активный возраст спортсмена проходит очень быстро и успеть выступить хотя бы на одной олимпиаде для него - это большая удача. На Олимпиаде 1980 года Захаровой было всего 17 лет, и то время она назвала мгновением. "Конечно, есть ностальгия по тем прекрасным моментам, когда, например, ты был в олимпийской деревне, встречался со спортсменами из разных стран и с известными артистами - Владимиром Винокуром, Львом Лещенко, когда ты находился в торжественной, красивой обстановке, с олимпийским мишкой", - рассказал чемпионка. В то же время не уходят воспоминания и о всем известном трагическом моменте подготовки советских спортсменок к Олимпиаде, когда за три месяца до соревнований претендентка на место в команде Елена Мухина получила травму позвоночника и на всю жизнь осталась прикованной к инвалидному креслу. "Я помню, когда мы тренировались на помосте [во Дворце спорта] в Минске, помню Лену Мухину - то, как она стремилась попасть в команду и хотела выступать на Олимпийских играх. Тогда было два состава команд - основная семерка и около 10 человек второго состава. Основной состав (куда входила Захарова - прим. ТАСС) тренировался в более позднее время, а второй, где была Мухина, - с утра. Трагедия с ней произошла утром, и мы не видели, что случилось", - рассказала Захарова. Безусловно, случившееся с Мухиной стало большим потрясением для остальных юных гимнасток, и задачей тренеров было настроить их на дальнейшую работу, несмотря ни на что. "Когда мы пришли на тренировку, нас пытались отвести от этого, морально уберечь, чтобы не нарушить наш тренировочный процесс", - вспомнила она, добавив, что ситуация с Мухиной показала, как важно ценить спорт высших достижений.

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Путь самой Захаровой к месту в олимпийской команде СССР тоже не был гладким. Выступать на крупнейших всесоюзных соревнованиях она начала с 1974 года, тогда же одержала и первые серьезные победы. "Ноги у меня были сумасшедше сильные. Потому весь мир смотрел на меня и знал, что Захарова выиграет прыжок и вольные упражнения. Это была моя коронка", - с гордостью отметила Захарова. Однако в 1977 года на Кубке СССР выступление на, по ее словам, "коварном" и "не очень любимом классическом снаряде" - бревне - закончилось серьезным переломом ноги, после чего последовала операция и реабилитация. "Я очень быстро восстановилась. Тогда я понимала, что пролечу мимо всего. Поэтому меня забрали домой в Кишинев, и я прямо с гипсом начала вертеться на брусьях, и уже в 1979 году дебютировала на этапе Кубка мира. До этого были чемпионаты СССР: я 12-кратная чемпионка СССР. А на этапе Кубка мира в Японии я выиграла у Нади Команечи (гимнастка из Румынии, пятикратная олимпийская чемпионка - прим. ТАСС)", - с гордостью вспомнила она, добавив, что именно после этого тренерами было принято решение готовить ее к московской Олимпиаде. Олимпийская победа Захарова уверена, что имела все шансы стать олимпийской чемпионкой в индивидуальном, а не только в командном зачете, и до сих пор с горечью вспоминает, как упустила эту единственную возможность. "В 1980 году я могла бы стать и олимпийской чемпионкой со своим коронным прыжком, мой прыжок знал весь мир. Но так получилось, что я прыгнула совершенно другой прыжок и лишилась медали. Даже когда сейчас просматриваю кадры этого прыжка, у меня слезы текут", - призналась она. После осознания неудачи в индивидуальном зачете гимнастка приняла решение продолжить борьбу. "Я села на лавочку, наклонила голову и поняла, что мне надо работать на команду, и все остальное я отработала просто шикарно. В результате мне не хватило всего 0,05 балла, чтобы попасть в финал многоборья. Но все равно я очень рада, что стала олимпийской чемпионкой в команде, это тоже очень многое значит", - подчеркнула она. Однако осознание получения высшей спортивной награды пришло к юной гимнастке не сразу, на это понадобились годы. "Я тогда не ощущала того момента [победы]. Его в полной мере я ощутила только с годами. Помню, мы стали олимпийскими чемпионами, встали на пьедестал, и у меня наступило опустошение. Потому что когда ты готовишься к Олимпиаде, ты до такой степени напряженный и идет такой психологический накал, что ты все делаешь на автомате, как робот. А когда я поняла, что не прошла в финал и стала олимпийской чемпионкой в команде, то стояла как будто в невесомости. А с годами ты начинаешь осознавать, что ты же олимпийский чемпион. Особенно когда уже ушла из спорта и начала задумываться, что надо эту победу направить в правильное русло, чтобы она дальше на тебя работала, ведь это было тебе дано богом - то, что среди шести человек в СССР ты получил такое звание", - отметила она. Правильное русло После завершения карьеры гимнастки Захарова вышла замуж за Виктора Хлуса, футболиста киевского "Динамо", входившего в олимпийскую сборную СССР, которая должна была ехать на игры в Лос Анджелес, но в последний момент СССР отказался от участия. У них родилось двое детей. Тем не менее спорт оставался в ее жизни и продолжает занимать одно из основных мест. Долгое время Захарова с семьей проживала в Швеции, где работа тренером. Вернувшись в родную Украину, она, кроме прочего, работала президентом Украинской федерации гимнастики. На родине она открыла большое количество частных школ по спортивной гимнастики для детей, а также проводит международный турнир Ukraine International Cup, на который ежегодно съезжаются гимнасты из десятков стран мира.