Плющенко: фигуристка Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель

В арсенале 16-летней Трусовой присутствуют все виды четверных прыжков, за исключением акселя, который на текущий момент не исполнялся на соревнованиях ни мужчинами, ни женщинами. Плющенко отметил, что в Кисловодске его подопечная освоила новый четверной прыжок - риттбергер, который также никогда не исполнялся на турнирах в женском одиночном катании.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы российская фигуристка Александра Трусова в ходе сбора в Кисловодске восстановила все четверные прыжки, которыми владеет, а также тройной аксель. Об этом ТАСС сообщил ее тренер Евгений Плющенко.

"Сборы прошли очень успешно - база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились, - сказал Плющенко. - Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их".

"Мы поставили две программы с Сережей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для нее, - добавил специалист. - Программы в этом году будут очень насыщенными, не "разбег-прыжок", очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные. Если брать женское и мужское одиночное катание, женщины уступают в шаговой канве, у нас с Сережей Розановым план был на сложные шаги, и она, кстати, их ловко делает. Сейчас мы прорабатываем костюмы, они должны быть интересными - ведем переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье, Саша сейчас чувствует себя великолепно, как и другие сборники. Готовимся к прокатам с юниорами, к сентябрьским прокатам, рассчитываем, что все пройдет по плану, а там жизнь подскажет, что делать дальше".

Плющенко также отметил, что его школа уже приступила к работе. "Академия работает полноценно, единственное, конечно, есть ограничительные меры - передвигаемся в масках, как и везде, - сказал он. - На объектах проверяется температура, родителям вход воспрещен. Выполняем все меры безопасности".

Трусова перешла в группу Плющенко в конце прошлого сезона. До этого спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.