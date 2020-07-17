Безуглов: у порядка 10 футболистов РПЛ коронавирус вызвал пневмонию в легкой форме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 10 футболистов Тинькофф - Российской премьер-лиги из тех, что были заражены коронавирусом, перенесли пневмонию в легкой форме. Об этом журналистам рассказал главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Чемпионат России по футболу был возобновлен 19 июня после приостановки из-за пандемии коронавируса. Из-за случаев заражения в командах не состоялись три матча первенства.

"У нас есть несколько кейсов - больше 10, когда ребята не только перенесли инфекцию, но и пневмонию. К счастью, это была легкая форма, поражений легочной ткани больше чем в первой степени не было, - сказал Безуглов. - Практически все ребята уже вернулись, приступили к тренировкам, играют".

"Мы знаем, что у ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] блестяще оборудованы восстановительные центры. Восстановить любого спортсмена, перенесшего коронавирус, мы сможем. И я думаю, если бы у зарубежных коллег была возможность к нам приезжать, они бы это делали", - добавил он.