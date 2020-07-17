Банька считает дело московской лаборатории самым сложным в истории WADA

ТАСС, 17 июля. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает самым сложным в истории организации расследование, связанное с изучением базы данных московской лаборатории. Об этом говорится в отчете Баньки, который в пятницу был представлен на 136-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

WADA 30 апреля объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана 27 международным спортивным федерациям и одному организатору крупного спортивного события.

"Операция LIMS стала самым сложным расследованием в антидопинговой истории, следственная группа WADA проделала выдающуюся работу. Это была огромная задача, которая касалась изучения тысяч образцов, 24 терабайт данных, она касалась сотни спортсменов, и она приносит реальные результаты", - сказал Банька.

Международные федерации на основании полученных от WADA данных могут применить санкции к российским спортсменам. При этом отмечается, что информация по 153 спортсменам не была затронута возможными манипуляциями.

В конце декабря исполком WADA признал факт целенаправленного внесения изменений в базу данных лаборатории, что повлекло лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Российские спортсмены рискуют на четыре года остаться без права выступать под флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Санкции были оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение апелляции запланировано на ноябрь.