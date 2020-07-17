Банька выступил на сессии МОК с докладом о сложных взаимоотношениях между WADA и США

В июне Управление национальной политики США по контролю над наркотиками (ONDCP) представило Конгрессу США 19-страничный доклад, в котором критиковало WADA и призывало прекратить его финансирование, если Соединенные Штаты не получат большего представительства в руководстве агентства.

ТАСС, 17 июля. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька представил в пятницу отчет участникам сессии Международного олимпийского комитета о наличии серьезных проблем во взаимоотношениях между WADA и США, которые поставили под сомнение сохранение финансирования этой организации.

"Это может привести к тому, что целые регионы не будут представлены за столом WADA, такие как Африка или Латинская Америка (за исключением Бразилии), и к сокращению мест, выделяемых спорту. Эти предложения не только явно не демократичны, но и просто противоречат основополагающим принципам WADA - равноправному партнерству между мировыми государственными органами и спортивным движением", - заявил Банька.

"Весьма прискорбно, что доклад был написан без должного учета фактов или контекста и с явным намерением дискредитировать WADA и ввести Конгресс США в заблуждение. Представители правительства США ранее никогда не высказывали никаких опасений по поводу модели управления WADA и фактически одобрили (на заседании правления в ноябре 2018 года) реформы управления Всемирного антидопингового агентства, которые сейчас реализуются", - продолжил глава WADA.

26 июня Всемирное антидопинговое агентство предоставило ONDCP свою позицию по этому вопросу. "Управление национальной политики США по контролю над наркотиками не проинформировало об этом Конгресс, но WADA смогло это сделать. Также нас обнадеживает тот факт, что большое число правительств, спортивных организаций отвергли доклад ONDCP и предложили решительную поддержку агентству и глобальной антидопинговой системе", - заметил президент WADA. По словам Баньки, 7 июля генеральный директор WADA Оливье Ниггли и директор по связям с правительством Рене Бушар встретились с представителями Сената США из комитета по ассигнованиям и ознакомили со всеми документами.

"WADA вновь подтвердило, что оно по-прежнему готово помогать и поддерживать правительство США в вопросах тестирования студенческого и профессионального спорта, который остается вне контроля Всемирного антидопингового кодекса и находится в меньшей защищенности. США сейчас пытаются сосредоточить свои усилия на препятствовании мировой борьбе с допингом в ущерб своим собственным спортсменам", - заключил Банька.