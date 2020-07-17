Чемпион Англии по футболу в составе "Манчестер Юнайтед" Доусон умер на 81-м году жизни

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким бывшего форварда "Юнайтед" Алекса Доусона, который, к сожалению, скончался в возрасте 80 лет. Мы будем с любовью вспоминать о нем в нашем клубе", - говорится в сообщении.

ТАСС, 17 июля. Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Алекс Доусон скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Доусон сыграл за "Манчестер Юнайтед" в общей сложности 93 матча, в которых забил 54 мяча. Дебютный гол за основной состав "Манчестер Юнайтед" шотландский форвард забил в сезоне-1956/57 в 18-летнем возрасте, поразив ворота "Бёрнли". В этом же сезоне вместе с клубом из Манчестера он выиграл чемпионат Англии.

Доусона не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Мюнхене 6 февраля 1958 года, в котором погибли многие игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед". После трагедии шотландец стал одной из ключевых фигур в возрождении команды.

После ухода из "Манчестер Юнайтед" в 1961 году Доусон выступал за "Престон", "Бари", "Брайтон", "Брентфорд" и "Корби Таун". Проведя в профессиональном футболе 394 матча, он сумел 212 раз поразить ворота соперника.