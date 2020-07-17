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Летние неолимпийские виды спорта

Российские кибатлеты начали подготовительный сбор к чемпионату мира Cybathlon-2020

В ходе тренировки члены национальной сборной продемонстрировали свои возможности как при выполнении бытовых операций, так и на тренировочных дорожках
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Описание
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

ДЕР. ОДИНЦОВО /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Предствители сборной России по кибатлетике - спортсмены с ограниченными возможностями, оснащенные новейшими техническими средствами реабилитации - начали четырехдневный подготовительный сбор к ноябрьскому чемпионату мира Cybathlon-2020 на базе подмосковного пансионата "Бор" в деревне Одинцово. Об этом корреспондент ТАСС сообщает с открытой тренировки команды.

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В ходе тренировки члены сборной России по кибатлетике - спортсмены на электроколясках с расширенным функционалом, спортсмены в экзоскелетах, а также атлеты, использующие бионические протезы рук и киберпротезы ног, нейроинтерфейс "мозг-компьютер", продемонстрировали гостям и журналистам свои возможности как при выполнении бытовых операций, так и на тренировочных дорожках, которые являются стопроцентным аналогом трасс будущего чемпионата мира. Все члены команд перед сбором были протестированы на коронавирус, все результаты отрицательные.

Первые международные соревнования Cybathlon в 2016 году прошли в Цюрихе, чемпионат мира нынешнего года пройдет одновременно в нескольких странах - команда России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в пяти спортивных дисциплинах с использованием ассистивных технологий отечественного производства. Оргкомитет турнира базируется в Швейцарии, соревнования начнутся 13 ноября.

"Россия традиционно участвует в этих соревнованиях, с первого года их проведения, - рассказал ТАСС председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк. - Особенность нынешнего турнира состоит в том, что он будет территориально распределен по нескольким странам, а серверы, расположенные в Швейцарии, будут оперативно собирать всю информацию. Комментировать турнир также будут из Швейцарии".

На базе в деревне Одинцово к турниру начали подготовку пять команд - участниц чемпионата мира - Neurobotics, специализирующаяся на направлении "интерфейс", ExoAtlet, за которую выступают атлеты в экзоскелетах, Ortokosmos представляют атлеты с протезами нижних конечностей, команду CaterWill - спортсмены на электрифицированных колясках, а Super Motorica - атлеты с бионическими протезами рук.

В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе встречи в Петрозаводске с представителями социально-ориентированных НКО дал поручение поддержать российских спортсменов в организации их участия в чемпионате мира 2020 года, а также поддержал инициативу проведения чемпионата мира 2024 года в России.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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