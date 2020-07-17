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Российский боец Богатов опроверг увольнение из UFC

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC, с него были сняты два балла за нарушение правил

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский боец Роман Богатов опроверг свое увольнение из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Дэйна Уайт (глава UFC) был недоволен тем, что я сделал столько нарушений (во время боя). Но про увольнение никто ничего не говорил", - сказал Богатов.

Ранее СМИ сообщили об увольнении Богатова из организации.

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC. При этом в ходе боя с россиянина были сняты два балла за нарушение правил.

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