ВДНХ может стать площадкой российской части чемпионата мира Cybathlon-2020

Первые международные соревнования Cybathlon в 2016 году прошли в Цюрихе, чемпионат мира нынешнего года пройдет одновременно в нескольких странах - команда России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в пяти спортивных дисциплинах с использованием ассистивных технологий отечественного производства. Оргкомитет турнира базируется в Швейцарии, соревнования начнутся 13 ноября.

ДЕР. ОДИНЦОВО /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. ВДНХ рассматривается организаторами как площадка для проведения российской части чемпионата мира Cybathlon-2020 среди спортсменов с ограниченными возможностями, оснащенных новейшими техническими средствами реабилитации. Об этом ТАСС сообщил председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк.

"Место проведения российской части турнира пока обсуждается, как один из вариантов рассматривается ВДНХ - доступное место, хорошее пространство. Учитывая специфику, связанную с распространением коронавируса, соревнования могут пройти как со зрителями, так и без. Минимальное количество участников соревнований в случае их проведения без зрителей - порядка 40-50 человек", - рассказал Давидюк.

Трансляция чемпионата на данный момент запланирована в интернете. "Мы будет транслировать этот турнир в интернете, технология отработана временем. Так, например, было во время чемпионата России в Сколково. Но, исходя из возросшего интереса к нашему виду спорта, не исключаю возможности трансляции чемпионата и на одном из центральных каналов", - отметил Давидюк.

Cybathlon-2020 является аналогом Олимпийских игр для спортсменов с киберпротезами. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту.

В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе встречи в Петрозаводске с представителями социально-ориентированных НКО дал поручение поддержать российских спортсменов в организации их участия в чемпионате мира 2020 года, а также поддержал инициативу проведения чемпионата мира 2024 года в России.