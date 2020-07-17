Раск и Хеллебайк поспорят с Василевским за приз лучшему вратарю сезона НХЛ

ТАСС, 17 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку претендентов на приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона, в список претендентов вошли россиянин Андрей Василевский ("Тампа"), финн Туукка Раск ("Бостон") и американец Коннор Хеллебайк ("Виннипег"). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее агент Василевского Дэн Мильштейн сообщил в своем Twitter, что российский голкипер будет претендовать на приз "Везина Трофи". Василевский стал претендентом на приз третий год подряд. По итогам прошлого сезона он стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

В нынешнем сезоне Василевский провел 52 матча в регулярном чемпионате за "Тампу", в которых его процент отраженных бросков составил 91,7, трижды он сыграл "на ноль". Россиянин является лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне - 35.

Раск провел 41 матч в нынешнем сезоне НХЛ, его процент отраженных бросков составил 92,9, при этом он пять раз сыграл "на ноль". Хеллебайк является лидером по матчам без пропущенных шайб в сезоне - 6. Его процент отраженных бросков за 58 проведенных матчей в регулярном чемпионате составляет 92,2.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".