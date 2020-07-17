Рижское "Динамо" подписало новое соглашение с "Газпром экспортом"

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рижский хоккейный клуб "Динамо" заключил новое соглашение с "Газпром экспортом" на сезон-2020/21. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

В начале апреля руководитель клуба сообщил ТАСС, что бюджет клуба останется таким же, как в прошлом году. По данным РБК, зарплатный бюджет клуба в сезоне-2019/20 составлял 260 млн рублей. Потолок зарплат в сезоне-2020/21 составит 900 млн рублей.

"Мы подписали соглашение с главным спонсором, компанией "Газпром экспорт", на следующий сезон. Их финансовое вливание будет чуть-чуть ниже, чем в прошлом сезоне, - сказал Савицкис. - Поэтому начинаем очень активно работать".

"Газпром экспорт" спонсировал рижский клуб в предыдущие сезоны.

"Динамо" в сезоне-2019/20 заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. За всю историю КХЛ рижане пять раз играли в Кубке Гагарина, лучшим результатом является выход во второй раунд в 2010 и 2011 годах.