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Футбол в России

СМИ: футболист Халк может вернуться в "Зенит"

Бразильский нападающий выступал в составе российского клуба с 2012 по 2016 год
Халк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Халк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Бразильский футболист Халк может перейти в петербургский "Зенит". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на UOL.

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован также турецкий "Галатасарай". Подчеркивается, что сам нападающий хотел бы перейти в бразильский "Палмейрас".

Халк перешел в "Шанхай СИПГ" из петербургского "Зенита" в 2016 году. На его счету 125 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Также он становился чемпионом Китая в 2018 году.

В составе "Зенита" Халк стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Всего за команду бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).

Форвард также выступал за португальский "Порту", бразильскую "Виторию", японские "Кавасаки", "Консадоле Саппоро" и "Токио Верди". В составе сборной Бразилии Халк провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).

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