Василевский: ценность "Везина Трофи" не снизилась, ради этой награды нужно много работать

ТАСС, 18 июля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский считает, что досрочное завершение регулярного чемпионата не уменьшает ценность приза лучшему вратарю сезона, ради которого нужно очень много работать. Комментарий российского спортсмена приводит официальный сайт НХЛ.

Лига в пятницу объявила тройку претендентов на приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. В список вошли Василевский, финн Туукка Раск ("Бостон") и американец Коннор Хеллебайк ("Виннипег").

"Поздравляю Туукку [Раска] и Коннора [Хеллебайка], из года в год их отличает высокое мастерство и рабочая этика, приятно наблюдать за работой ребят. Если говорить о "Везина Трофи", это будет та же награда, как и раньше - ни заниженная, ни завышенная. Мы сейчас живем в тяжелое время с этим вирусом, но шайба круглая, лед такой же скользкий. Приз нисколько не понизился в цене, ради него нужно много работать, проливая пот и кровь", - сказал Василевский.

Голкипер будет претендовать на приз третий год подряд, по итогам прошлого сезона он стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды приз получал Сергей Бобровский (2013, 2017). В нынешнем сезоне Василевский провел 52 матча в регулярном чемпионате за "Тампу", в которых его процент отраженных бросков составил 91,7, трижды он сыграл "на ноль". Россиянин является лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне - 35.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".