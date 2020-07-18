СМИ: Балотелли может стать игроком клуба третьего дивизиона чемпионата Италии "Комо"

ТАСС, 18 июля. Нападающий "Брешии" Марио Балотелли может стать футболистом клуба третьего дивизиона чемпионата Италии "Комо". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, владельцы "Комо" готовы удовлетворить финансовые потребности футболиста. Они уже встретились с агентом Мино Райолой, который представляет интересы игрока. На данный момент "Комо" является единственной командой, обозначившей интерес к Балотелли.

Ранее сообщалось, что президент "Брешии" Массимо Челлино одобрил расторжение контракта с футболистом, однако официально об этом не объявляли. Между сторонами был конфликт. Игрок пропускал тренировки команды после их возобновления, ссылаясь на болезнь.

Балотелли перешел в "Брешию" в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель".

В составе "Интера" нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.