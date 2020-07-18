Жезуш принял предложение стать главным тренером "Бенфики"

ТАСС, 18 июля. Главный тренер бразильского футбольного клуба "Фламенго" Жоржи Жезуш принял предложение возглавить португальскую "Бенфику". Об этом сообщает пресс-служба лиссабонской команды.

Контракт Жезуша с "Фламенго" рассчитан до лета 2021 года. Однако 65-летний специалист ведет переговоры о досрочном расторжении договора. Португалец уже ответил согласием на предложение возглавить "Бенфику". Срок действия контракта с новым клубом не сообщается.

Жезуш возглавлял "Бенфику" с 2009 по 2015 год, после чего стал тренером "Спортинга". Позже португалец на один сезон отправился в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. С "Бенфикой" Жезуш трижды выигрывал чемпионат Португалии, по одному разу завоевывал трофеи Кубка и Суперкубка Португалии, а также четыре раза становился победителем Кубка португальской лиги.

"Фламенго" специалист возглавил летом 2019 года. За один сезон команда под его руководством завоевала пять трофеев. В активе клуба победы в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубках Бразилии и Южной Америки, а также в чемпионате штата Кариока. Сам Жезуш был признан лучшим тренером года по двум разным версиям.