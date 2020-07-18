СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить €110 млн за трансфер игрока "Боруссии" Санчо

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов предложить €110 млн за трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, в трансфере 20-летнего полузащитника заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист намерен сформировать тройку нападения, куда войдут Санчо, Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд. В связи с переходом Санчо клуб из Манчестера может покинуть форвард Джесси Лингард, в услугах которого заинтересованы итальянские "Милан" и "Интер".

Санчо является воспитанником английского "Манчестер Сити", за "Боруссию" игрок выступает с сезона-2017/18. Всего в составе клуба он провел 99 матчей, забил 34 мяча и сделал 43 голевые передачи. Англичанин является обладателем Суперкубка Германии (2019). В июне Санчо попал в список номинантов на премию Golden Boy, вручаемой лучшему молодому футболисту Европы (не старше 21 года).

За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).