Горшков: Екатерина Александровская была способной фигуристкой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская, о смерти которой стало известно в субботу, была способной фигуристкой. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Это была способная спортсменка. В последний раз я ее видел достаточно давно, на льду, когда она выступала за сборную Австралии", - заявил Горшков.

Бывший тренер спортсменки Светлана Соколовская, которая тренировала фигуристку на раннем этапе карьеры в одиночном катании, вспоминает Александровскую как счастливого человека. "В последний раз видела ее на юниорском чемпионате мира в 2017 году, где она стала чемпионкой в парном катании. Нормальный счастливый ребенок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они же выиграли чемпионат мира, мы все ее поздравляли, она была такой счастливой", - сказала Соколовская.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором из Австралии. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителем финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.