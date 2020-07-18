В "Химках" назвали большой вероятность выступления клуба в РПЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вероятность того, что футбольный клуб "Химки" в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), является высокой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и получили прямую путевку на участие в следующем сезоне РПЛ. Как ранее рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, клуб определится с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Олимп - Кубка России, в котором "Химки" 19 июля в Екатеринбурге встретятся с местным "Уралом".

"В понедельник все будет понятно. Есть большая вероятность, что "Химки" выступят в РПЛ", - сказал Иванов.

Инвестором подмосковного клуба должен был стать предприниматель Сергей Ломакин, однако 16 июля Терюшков заявил ТАСС, что этого не произойдет. По словам министра спорта Московской области, ведется поиск альтернативных вариантов. Гендиректор "Химок" на вопрос о том, найден ли спонсор, ответил: "В заключительной стадии". Также он отметил, что у "Химок" нет проблем с Российским футбольным союзом и РПЛ в связи с тем, что клуб еще не определился с турниром, в котором команда выступит в новом сезоне.

"Химки" выступали в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 году дошла до финала, где уступила ЦСКА со счетом 0:1.