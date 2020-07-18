Траньков: Александровская была работоспособной фигуристкой, ничто не предвещало беды

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская была хорошей спортсменкой и абсолютно нормальным ребенком, сложно было предположить будущую трагедию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено возле дома на улице 1905 года в Москве.

"Катя выросла на наших глазах, она пришла в группу еще совсем маленькой девочкой, лет в 13. Она долго искала партнера в России, но так и не нашла. Потом нашла его в Австралии и стала выступать там, затем уехала в Канаду", - рассказал Траньков.

"Когда она каталась в нашей группе, не было никаких проблем - абсолютно нормальный ребенок, хороший спортсмен, никаких истерик на тренировках, адекватный, работоспособный фигурист. И когда мы с ней общались, ничего не предвещало беды, сложно было предположить такой финал. Мы знакомы с ее мамой, и сейчас я хотел бы передать ей слова поддержки", - добавил Траньков.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и встала в пару с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителем финала юниорского Гран-при. Также в их активе две победы в чемпионате Австралии.