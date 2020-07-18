Француз Пуршер выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Венгрии, Смоляр сошел с дистанции

ТАСС, 18 июля. Французский пилот команды ART Тео Пуршер стал победителем первой гонки третьего этапа серии "Формула-3", который проходит в Венгрии.

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из Prema, третьим стал его партнер по команде американец Логан Сарджент.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, стартовал с первого места, но сошел с дистанции в первом повороте после контакта с Сарджентом.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.