ХК "Спартак" еще не проводил тренировок после заезда на базу "Новогорск"

В пятницу "Спартак" объявил о приостановке тренировок, так как у нескольких игроков и сотрудников клуба была обнаружена коронавирусная инфекция.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба "Спартак" после заезда на базу "Новогорск" еще не приступали к тренировочным занятиям. Об этом ТАСС рассказал директор базы Николай Доморацкий.

"Тренировки хоккеистов еще не начинались, они протестированы 15 июля, до заезда на базу, наше требование - двухдневный анализ. "Спартак" заехал к нам 16 июля вечером с готовыми анализами на БРЦ и антитела, - сказал Доморацкий. - По плану на следующий день приехали специалисты из 85-й больницы ФМБА, которые взяли анализы еще раз, ждем результатов. Если все они будут отрицательными, значит мы допустим их к тренировочному процессу - мы действуем в соответствии с протоколом Роспотребнадзора".

"Инфекция была обнаружена у игроков до заезда к нам. Сейчас те, кто заехал к нам, сидят на обсервации", - добавил он.

На базе в Новогорске, в частности, тренируются хоккеисты СКА, сборные России по фигурному катанию, дзюдо, водному поло, художественной гимнастике.