Перенос начала матча Кубка России "Урал" - "Химки" из-за жары не обсуждался

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос начала матча 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и подмосковными "Химками" из-за жары на более позднее время не обсуждался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Матч между "Уралом" и "Химками" состоится 19 июля на "Екатеринбург-Арене". Начало игры запланировано на 13:00 мск.

"Ожидается, что во время матча температура будет высокой - плюс 33 градуса. Но о переносе [матча на более позднее время] разговоров нет", - сообщили в пресс-службе "Урала".

"На матче ожидаем около 3,5 тыс. зрителей. Владельцы абонементов попадут на игру бесплатно. В продаже было около 1 тыс. билетов, их быстро раскупили", - добавили в "Урале".

Как отметили в пресс-службе екатеринбургского клуба, в предстоящем матче смогут принять участие почти все игроки основного состава - под вопросом находится появление на поле полузащитника Отмана Эль-Кабира. Он получил повреждение в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара" (0:3) и не участвовал во встрече 29-го тура против тульского "Арсенала" (1:3).