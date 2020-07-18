Партнер умершей фигуристки Александровской Уиндзор выразил свои соболезнования

ТАСС, 18 июля. Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с Екатериной Александровской, признался, что очень сильно сожалеет по поводу ее гибели. Слова соболезнования он написал на своей странице в Instagram.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.
"Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошен и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду то, чего мы достигли в паре, и всегда буду вспоминать об этом близко к сердцу. Это та новость, к которой никогда нельзя быть готовым. Покойся с миром, Катя", - написал Уиндзор.
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Words can not describe how I feel right now, I am devastated and sick to my core about the sad and sudden passing of Katia. The amount we had achieved during our partnership is something I can never forget and will always hold close to my heart. This news is something you can never prepare for. Rest In Peace Katia.
Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.