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Зимние олимпийские виды спорта

Партнер умершей фигуристки Александровской Уиндзор выразил свои соболезнования

Уиндзор и Александровская стали чемпионами мира среди юниоров в парном катании в 2017 году
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с Екатериной Александровской, признался, что очень сильно сожалеет по поводу ее гибели. Слова соболезнования он написал на своей странице в Instagram.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

"Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошен и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду то, чего мы достигли в паре, и всегда буду вспоминать об этом близко к сердцу. Это та новость, к которой никогда нельзя быть готовым. Покойся с миром, Катя", - написал Уиндзор.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.

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