Партнер умершей фигуристки Александровской Уиндзор выразил свои соболезнования

ТАСС, 18 июля. Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с Екатериной Александровской, признался, что очень сильно сожалеет по поводу ее гибели. Слова соболезнования он написал на своей странице в Instagram.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

"Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошен и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду то, чего мы достигли в паре, и всегда буду вспоминать об этом близко к сердцу. Это та новость, к которой никогда нельзя быть готовым. Покойся с миром, Катя", - написал Уиндзор.