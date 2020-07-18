ФК "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура РПЛ

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Матч 29-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был состояться 16 июля, был отменен из-за выявления у девяти представителей клуба из Краснодарского края коронавируса.