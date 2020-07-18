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Футбол в России

ФК "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура РПЛ

Гендиректор "Сочи" не стал уточнять результаты дополнительных тестов на коронавирус и количество футболистов, не контактировавших с заразившимися представителями клуба
Футболисты "Сочи" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Матч 29-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был состояться 16 июля, был отменен из-за выявления у девяти представителей клуба из Краснодарского края коронавируса.

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"Мы готовимся к игре", - сказал Рубашко, отвечая на вопрос о том, как обстоит дело с игрой 30-го тура, которая должна пройти 22 июля. При этом гендиректор "Сочи" не стал уточнять результаты дополнительных тестов на коронавирус и количество футболистов, не контактировавших с заразившимися представителями клуба.

Перед 30-м туром "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Команда гарантировала себе сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21 вне зависимости от того, состоится игра против "Крыльев Советов" или нет. Располагающиеся на 15-й строчке самарцы вылетят в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги, если завоевавшие право на повышение в классе "Химки" откажутся от выхода в элиту. Решение по этому вопросу руководство подмосковного клуба должно принять 20 июля.

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