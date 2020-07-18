Бывший тренер Александровской заявила, что фигуристка была настоящим бойцом

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено возле дома на улице 1905 года в Москве. Александровская выступала в парном катании, с 2016 года она представляла на турнирах Австралию.

"Она пришла ко мне совсем маленькой, в шесть лет. Была младше всех у меня в группе - там катались дети 1998-99 годов рождения, Катя родилась в 2000-м, - сказала Гончаренко. - Мы познакомились в "Лужниках", ко мне тогда подошла ее мама, сказала, что хотят ко мне, я ей ответила, что она еще маленькая совсем. Но они очень хотели попасть ко мне, плюс меня совершенно подкупил ее характер - настоящий боец, старалась, тянулась за взрослыми ребятами, поэтому произошедшее совершенно не вяжется с ее образом - жизнерадостная, борец, всегда с улыбкой".

"Еще когда она была маленькой, мы сразу поняли - это настоящая парница, смелая, ничего не боится, идеальная партнерша, - рассказала Гончаренко. - Мы давно не виделись, в последний раз - в 2017 году. Я была так рада за нее, когда она начала выступать с Харли Уинзором - у нее все получалось, у нее было отличное настроение, им была открыта дорога на Олимпиаду".

Гончаренко не понимает, что могло послужить причиной трагедии. "После этого, помню, встретилась случайно с ее мамой, тогда я узнала, что в семье случилась беда - она потеряла отца, не знаю, связано это как-то или нет, да и что ни скажи сейчас - пусто и мало, - сказала Гончаренко. - Знаю, что родители занимались Катей, они были заточены на результат, а сама Катя была очень амбициозной, характерной, сильной. Отчаяние, одиночество? Я не знаю, не понимаю".