Последнее "люблю". В Москве ушла из жизни 20-летняя фигуристка Александровская

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании 20-летняя Екатерина Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года, как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели назван суицид. Все, что написала фигуристка в своей последней записке, - "люблю".
Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, потом у Светланы Соколовской. Позже спортсменка ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым. Четыре года назад спортсменка приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания поработать с Харли Уиндзором, с которым в итоге ей удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году. Также спортсменам, работавшим с тренером Андреем Хекало, удалось выиграть престижную юниорскую серию Гран-при и пробиться на Олимпийские игры, но после Игр-2018 фигуристы сменили тренера и уехали тренироваться в Канаду к Ришару Готье.
Первые тренеры Александровской вспоминают девушку как целеустремленную, амбициозную и жизнерадостную спортсменку. Гончаренко, к которой Екатерина пришла в шесть лет, совершенно подкупили эти качества, и это учитывая, что девочка была самой младшей в группе, где занимались дети 1998-99 года рождения. "Еще когда она была маленькой, мы сразу поняли, это настоящая парница - смелая, ничего не боится, идеальная партнерша, - рассказала Гончаренко ТАСС. - Мы давно не виделись - в последний раз это было на московском Гран-при, потом на Гран-при во Франции, я так была так рада за нее - у нее все получалось, у нее было отличное настроение, им была открыта дорога на Олимпиаду".
Тогда же в последний раз Александровскую видела и ее второй тренер Соколовская: "Нормальный счастливый ребенок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они с Харли Уиндзором выиграли чемпионат мира, мы все ее поздравляли, она была такой счастливой", - сказала она.
Ничто не предвещало беды и по мнению олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова, который успел поработать с Александровской в одной группе у Нины Мозер. "Абсолютно нормальный ребенок, хороший спортсмен, никаких истерик на тренировках. Когда мы с ней общались, ничего не предвещало беды, сложно было предположить такой финал. Мы знакомы с ее мамой, и сейчас я хотел бы передать ей слова поддержки", - сказал Траньков ТАСС.
Серьезный стресс
Как сказала Гончаренко, не так давно семья Александровской перенесла серьезный стресс: "Я случайно встретилась с мамой Кати - она работала недалеко от нашего катка на ЦСКА, в магазине для фигуристов. Тогда я узнала, что в семье случилась беда - они потеряли отца. Не знаю, связано это как-то или нет, да и что ни скажи сейчас - пусто и мало".
Партнер Александровской Уиндзор опубликовал в Instagram пост в связи с произошедшим. "Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошен и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду то, чего мы достигли в паре, и всегда буду вспоминать об этом близко к сердцу, это та новость, к которой никогда нельзя быть готовым. Покойся с миром, Катя", - написал Уиндзор.