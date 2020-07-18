Последнее "люблю". В Москве ушла из жизни 20-летняя фигуристка Александровская

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании 20-летняя Екатерина Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года, как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели назван суицид. Все, что написала фигуристка в своей последней записке, - "люблю".

Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, потом у Светланы Соколовской. Позже спортсменка ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым. Четыре года назад спортсменка приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания поработать с Харли Уиндзором, с которым в итоге ей удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году. Также спортсменам, работавшим с тренером Андреем Хекало, удалось выиграть престижную юниорскую серию Гран-при и пробиться на Олимпийские игры, но после Игр-2018 фигуристы сменили тренера и уехали тренироваться в Канаду к Ришару Готье.

Первые тренеры Александровской вспоминают девушку как целеустремленную, амбициозную и жизнерадостную спортсменку. Гончаренко, к которой Екатерина пришла в шесть лет, совершенно подкупили эти качества, и это учитывая, что девочка была самой младшей в группе, где занимались дети 1998-99 года рождения. "Еще когда она была маленькой, мы сразу поняли, это настоящая парница - смелая, ничего не боится, идеальная партнерша, - рассказала Гончаренко ТАСС. - Мы давно не виделись - в последний раз это было на московском Гран-при, потом на Гран-при во Франции, я так была так рада за нее - у нее все получалось, у нее было отличное настроение, им была открыта дорога на Олимпиаду".

Тогда же в последний раз Александровскую видела и ее второй тренер Соколовская: "Нормальный счастливый ребенок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они с Харли Уиндзором выиграли чемпионат мира, мы все ее поздравляли, она была такой счастливой", - сказала она.