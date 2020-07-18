Президент ISU: мы шокированы новостью о смерти фигуристки Александровской

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

"ISU шокирован новостью о кончине Екатерины, - сказал Дейкема. - Она была талантливой фигуристкой, и сообщество фигурного катания будет скучать по ней. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и товарищам по команде и скорбим об этой трагической утрате".

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.