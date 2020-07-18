Бронзовый призер Олимпийских игр Фридзон стал баскетболистом "Зенита"

"Очень рад подписанию контракта с "Зенитом", командный ростер выглядит очень и очень боеспособным, - сказал Фридзон. - Наслышан много хорошего про тренера [Хавьера] Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом. Самому приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде. Уверен, что мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона".

В июне Фридзон покинул краснодарский "Локомотив-Кубань", за который выступал с 2018 года и провел 41 игру в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за матч 8,2 очка, делая 1,6 подбора и 1,5 передачи. Ранее защитник выступал за ЦСКА и подмосковные "Химки", в общей сложности он провел 264 игры в лиге, выиграв турнир шесть раз (один раз с "Химками", пять - с ЦСКА). В 2011 году он был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.

Фридзон является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. Также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион сезона определен не будет. На момент остановки турнира "Зенит" занимал шестое место, в следующем сезоне клуб во второй раз в истории сыграет в Евролиге.