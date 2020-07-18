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Зимние олимпийские виды спорта

Линч: фигуристка Александровская вошла в историю австралийского спорта

По словам президента Федерации фигурного катания Австралии, Александровская была блестящей спортсменкой с невероятной энергией и решительностью
Харли Уиндзор и Екатерина Александровская EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
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Харли Уиндзор и Екатерина Александровская
© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская в паре с Харли Уиндзором вошла в историю австралийского спорта. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации фигурного катания Австралии Петер Линч.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней Александровской является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

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"Мы глубоко опечалены новостью о смерти Екатерины, - сказал Линч. - Она была блестящей спортсменкой с невероятной энергией и решительностью, которую воспитали наши друзья в Федерации фигурного катания на коньках России. Затем она нашла новый дом здесь, в Австралии, создав невероятную пару с австралийцем Харли Уиндзором. Вместе они сделали то, что многие считали невозможным, став чемпионами мира среди юниоров, прежде чем выступить на зимних Олимпийских играх".

"Пара была создана совместно с австралийскими тренерами Андреем и Галиной Пашиными. Вместе они вошли в историю, которая останется в австралийских книгах рекордов на долгие годы. Наши искренние мысли и соболезнования вместе с родными и близкими. Весь мир фигурного катания оплакивает вашу потерю", - добавил собеседник агентства.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.

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