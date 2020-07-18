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Зимние олимпийские виды спорта

Партнер фигуристки Александровской рассказал, что у нее были психологические проблемы

Харли Уиндзор добавил, что ничего не указывало на возможность совершения самоубийства
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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Екатерина Александровская и Харли Уиндзор
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская имела психологические проблемы, но ничего не указывало на возможность совершения самоубийства. Об этом ТАСС заявил партнер фигуристки Харли Уиндзор.

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Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

"Она была счастлива. У нее были некоторые психологические проблемы, но ничего не указывало на самоубийство", - сказал Уиндзор.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.

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Зимние олимпийские виды спорта
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