Партнер фигуристки Александровской рассказал, что у нее были психологические проблемы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская имела психологические проблемы, но ничего не указывало на возможность совершения самоубийства. Об этом ТАСС заявил партнер фигуристки Харли Уиндзор.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

"Она была счастлива. У нее были некоторые психологические проблемы, но ничего не указывало на самоубийство", - сказал Уиндзор.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.