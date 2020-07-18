Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Андрей Хекало. Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело 20-летней девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели является суицид. Все, что написала фигуристка в последней записке, - "люблю".

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"Сегодня я увидел в телефоне сообщения от коллег с этой ужасной новостью, буквально голова закружилась. Я сразу набрал ее маме - трубку сняла ее подруга, мама госпитализирована, ей плохо, - сказал Хекало. - Вначале первой мыслью было, что это - следствие болезни, поскольку у Кати была проблема - она вставала ночью, делала что-то, потом этого не помнила. Но потом я узнал, что была предсмертная записка". "В последний раз я общался с ней еще в середине января. У ребят был перерыв в новогодние праздники, плюс у Кати день рождения 1 января. Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал - у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла", - рассказал Хекало. По словам тренера, около двух недель фигуристка находилась на обследовании, ее диагноз для фигурного катания практически означал окончание карьеры. "Я все равно старался не думать о плохом, - признался Хекало. - Может быть, сказалось снижение веса, потеря важных микроэлементов, того же калия. Но она так и не вернулась на лед". "Катя у мамы - единственная дочь, свет в окне. Семья пережила тяжелый период - сначала они похоронили отца, потом скончалась бабушка по отцовской линии. Мама любила Катю безмерно - знаю ее с младенчества практически и ни разу не слышал, чтобы она ее ругала, ни разу не было "кулаком по столу", - добавил тренер. Прерванный сезон Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, потом - у Светланы Соколовской. Позже спортсменка ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым. Четыре года назад спортсменка приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания поработать с Харли Уиндзором, с которым в итоге ей удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году. Также спортсменам удалось выиграть престижную юниорскую серию Гран-при и пробиться на Олимпийские игры.

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"Они работали с Андреем Пашиным, его женой Галиной и мной, с нами они выиграли чемпионат мира, Гран-при, с нами выступали на Олимпийских играх, но потом они попали в Канаду, где их ждал полностью провальный сезон - у Харви заболела нога из-за ботинка, поменяли несколько пар, чего мы только не делали. Тогда они не поехали на чемпионат мира, все оборвалось в связи с его травмой. У нее тоже была травма, но она могла стартовать", - рассказал Хекало. После возвращения из Канады фигуристы снова решили возобновить работу с Хекало. "Они тогда позвонили мне и попросились обратно, а у меня как раз был такой период, когда мне было непросто - тогда у меня не стало мамы, я продолжал работать, ходил на каток, но никуда не выезжал. И мы снова начали работать с прошлого мая", - рассказал тренер.