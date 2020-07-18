Партнер Александровской Уиндзор рассказал, что она была очень трудолюбивой фигуристкой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская была очень трудолюбивой спортсменкой как на льду, так и вне его. Об этом ТАСС рассказал партнер фигуристки Харли Уиндзор.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.