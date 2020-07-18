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Зимние олимпийские виды спорта

Партнер Александровской Уиндзор рассказал, что она была очень трудолюбивой фигуристкой

Харли Уиндзор отметил, что последний раз общался с Александровской несколько недель назад
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Екатерина Александровская и Харли Уиндзор
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Александровская была очень трудолюбивой спортсменкой как на льду, так и вне его. Об этом ТАСС рассказал партнер фигуристки Харли Уиндзор.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено в субботу возле дома на улице 1905 года в Москве.

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"Я помню ее как очень трудолюбивого и очень страстного человека как на льду, так и вне его", - сказал Уиндзор, добавив, что последний раз общался с Александровской несколько недель назад.

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.

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