Вице-президент УЕФА: ответный матч ЛЧ "Барселона" - "Наполи" может пройти в Португалии

ТАСС, 18 июля. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" может состояться на нейтральном поле в Португалии. Об этом сообщил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува, комментарий которого приводит портал Football Italia.

Сообщается, что матч может быть перенесен из Барселоны из-за очередной вспышки коронавируса в городе.

"Мы надеемся, что этого не произойдет и ответные матчи клубы смогут сыграть на своих полях. Очевидно, есть альтернативные решения. Если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч пройдет на нейтральном поле в Португалии", - заявил Ува.

Первый матч команд состоялся в Неаполе и завершился ничьей со счетом 1:1. Победитель пары встретится в четвертьфинале с победителем противостояния "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), которым также предстоит сыграть в Манчестере ответный матч.

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов, за исключением несыгранных ответных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала состоятся 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе "Эштадиу да Луш". 9 июля УЕФА объявил, что матчи плей-офф будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.