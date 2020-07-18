Билялетдинов: ФК "Спартак" может противопоставить "Зениту" в Кубке России только характер

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Спартака" могут выиграть у "Зенита" в полуфинале Олимп - Кубка России только за счет характера. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата России в составе красно-белых Динияр Билялетдинов.

"Спартак" может выиграть у "Зенита" за счет характера и навязывания борьбы, больше не в чем [превзойти соперника] на данный момент. Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у "Зенита" большое преимущество, - сказал Билялетдинов. - Но "Спартак" есть "Спартак", в нем собраны неплохие футболисты, и тут важно, кто как к игре подойдет. "Спартаку" очень нужен этот Кубок, "Зениту" он менее интересен, это противостояние двух столиц, и шансы равные".

"Сейчас в матчах какая-то нервозность прослеживается, наверное, это так у всех после карантина накипело. [Доменико] Тедеско даже сорвался. Я надеюсь, что футбол пройдет корректно, но без стычек не будет", - добавил он.