В ФК "Сочи" считают, что команда может провести матч 30-го тура РПЛ смешанным составом

Матч 29-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был состояться 16 июля, отменили из-за выявления у девяти представителей клуба из Краснодарского края коронавируса. Возможность проведения встречи 30-го тура против "Крыльев Советов", которая запланирована на 22 июля, находится под вопросом. Ранее Рубашко заявил ТАСС о том, что команда продолжает подготовку ко встрече в Самаре.

"Варианты состава будут рассматриваться различные, - сказал Рубашко. - Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков, - он решает, кто будет выходить на игру. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодежки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный".

"В ближайшие дни, думаю, все ясно будет, - отметил гендиректор "Сочи", отвечая на вопрос о том, когда наступит ясность относительно того, состоится ли матч 30-го тура РПЛ. - Пока мы готовимся к матчу, "Крылья" знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять".

Перед 30-м туром "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Команда гарантировала себе сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21 вне зависимости от того, состоится игра против "Крыльев Советов" или нет. Располагающиеся на 15-й строчке самарцы вылетят в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги, если завоевавшие право на повышение в классе "Химки" откажутся от выхода в элиту. Решение по этому вопросу руководство подмосковного клуба должно принять 20 июля.