Шварцман заявил, что не ожидал выиграть гонку "Формулы-2", стартуя с 11-го места

Россиянин стартовал 11-м, но уже на первом круге вышел на шестое место. При этом Шварцман стартовал на жестких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвертым, в течение двух кругов прошел трех соперников и выиграл гонку.

ТАСС, 18 июля. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман не ожидал выиграть первую гонку третьего этапа "Формулы-2", который проходит в Венгрии. Комментарий 20-летнего гонщика приводит пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой он является.

"Позитивная и очень крутая гонка получилась, - сказал Шварцман. - Если честно, в начале я не ожидал оказаться на первой позиции, на которой мы в итоге финишировали. Отличный старт, наверное, лучший старт, который я делал в "Формуле-2", точно. Другая стратегия, которая очень нам помогла: мы ехали быстрее других".

"Единственная моя ошибка была на выезде с пит-лейна, когда я заблокировал передние два колеса, это было очень неожиданно. Я очень рад, что шины выдержали этот маневр. И в дальнейшем у меня получилось показать очень хорошее время на круге и большую скорость. И я проехал всех и выиграл с разницей в 18 секунд, поэтому очень рад и счастлив", - заключил российский гонщик.

После пяти гонок в нынешнем сезоне Шварцман возглавляет личный зачет с двумя победами и 73 очками. Вторая гонка этапа в Венгрии пройдет в воскресенье.

Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", проводит первый сезон в "Формуле-2".