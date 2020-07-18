Эксперт: футболисты "Спартака" будут играть в матче Кубка России с "Зенитом" от обороны

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты московского "Спартака" наверняка будут действовать от обороны в полуфинальном матче Олимп - Кубка России против "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе "Спартака" Дмитрий Радченко.

"Спартак" может выиграть, если покажет качественную игру в обороне, я уверен, что он будет играть вторым номером, играть плотно, не создавая за своей спиной свободного пространства. "Зениту" тогда придется искать какие-то другие варианты, - сказал Радченко. - Взаимодействие в линии атаки у команды оставляет желать лучшего, но это "Спартак", и в этом матче может быть все возможно. Команда может приготовить сопернику сюрприз".

Радченко отметил важность полузащитника Малкома в игре "Зенита". "Он добавил "Зениту" быстроты действий, может "один в один" обыграть любого соперника. Конечно, мы видим, что Малком полностью адаптировался в "Зените", чувствует себя там комфортно, что является заслугой и команды, и тренерского штаба", - подчеркнул он.