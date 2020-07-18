Черышев пропустит матч последнего тура чемпионата Испании по футболу из-за травмы

ТАСС, 18 июля. Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пропустит матч 38-го тура чемпионата Испании с "Севильей" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

Встреча в Севилье состоится в воскресенье в 22:00.

Отмечается, что у россиянина травма приводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления Черышева не сообщаются.

В текущем сезоне Черышев провел в составе команды 24 матча в чемпионате, забив один мяч и отдав две результативные передачи. В турнирной таблице "Валенсия" идет на восьмом месте, набрав 53 очка.