Матч года для "Спартака". Красно-белые сыграют в полуфинале Кубка России с "Зенитом"

Сезон-2019/20 "Зенит" завершает на мажорной ноте. Команда Сергея Семака благодаря победе над "Краснодаром" за четыре тура до окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стала шестикратным чемпионом России и совершенно точно нацелена на то, чтобы сделать "золотой дубль" (выиграть национальный чемпионат и кубок в одном сезоне). Генеральной репетицией у сине-бело-голубых перед предстоящим полуфиналом стала домашняя игра РПЛ с "Оренбургом", в которой они одержали победу со счетом 4:1.

Стартовый состав "Зенита" в том матче был оптимальным, за исключением того, что место в воротах занял Александр Васютин, а в центре обороны вместе с Ярославом Ракицким - молодой Данила Прохин. В воскресенье с Ракицким ожидается появление его привычного партнера по обороне Бранислава Ивановича, который уезжал из Санкт-Петербурга в Сербию по семейным обстоятельствам и должен был вернуться. В воротах ожидается появление Андрея Лунева либо Михаила Кержакова. Участие Лунева под вопросом, голкипер получил травму в игре 28-го тура с "Ахматом".

Победа в Кубке России является последним шансом для "Спартака" достойно завершить сезон, назвать который провальным не будет преувеличением. Красно-белые впервые за четыре года рискуют не попасть в еврокубки, неудачное выступление в сезоне стало причиной смены сначала главного тренера, а потом и генерального директора. Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы, в случае поражения от "Зенита" у красно-белых остается надежда только на финиш на шестом месте по итогам сезона РПЛ, которое даст право начать выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда при условии, что Кубок России выиграет "Зенит". За тур до конца "Спартак" идет девятым, для финиша на шестой строчке, кроме победы в последнем туре, нужно, чтобы очки потеряли идущие впереди "Арсенал", "Уфа" и московское "Динамо", имеющее игру в запасе.

Существенными потерями для "Спартака" станут отсутствие Романа Зобнина и Эсекьеля Понсе, которые тем не менее поехали с командой в Санкт-Петербург. Форвард был удален за две желтые карточки в четвертьфинале с московским ЦСКА, а Зобнин, забивший важный мяч в матче предыдущего тура премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (3:0), пропустит игру из-за перебора карточек.

В отсутствие Зобнина при тактической расстановке с пятью полузащитниками шанс появиться на поле с первых минут могут получить нидерландец Гус Тил, трансфер которого стал самым дорогим в истории клуба, либо Наиль Умяров. В атаке вместо Понсе ожидается появление Александра Соболева, Джордана Ларссона, учитывая, что, вполне возможно, гости будут играть с одним номинальным форвардом. В игре "Спартаком" сможет полноценно руководить и главный тренер Доменико Тедеско, трехматчевая дисквалификация которого, наложенная в матче РПЛ с московским "Локомотивом", не распространяется на кубок.

"Краснодар" в погоне за "Локомотивом"

"Зенит" и "Спартак" провели между собой 57 матчей во всех турнирах с 1992 года, по количеству побед небольшое преимущество у "Зенита" (22 против 19 у "Спартака"). В нынешнем сезоне "Зенит" выиграл у "Спартака" оба раза в чемпионате со счетом 1:0. В Кубке России команды в последний раз встречались на стадии четвертьфинала в апреле 2007 года, с 1/16 финала команды проводили тогда по два матча. Победу в том противостоянии одержал "Спартак", выиграв в гостях со счетом 2:1 и дома сведя матч к ничьей (1:1).