Россиянин Аскаров победил бразильца Пантожу в поединке UFC на "Бойцовском острове"

ТАСС, 19 июля. Россиянин Аскар Аскаров решением судей победил бразильца Алешандре Пантожу в бою в наилегчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 173, который проходит на острове Яс в ОАЭ.

Ранее в воскресенье российский боец Арман Царукян (легкий вес) единогласным решением судей победил бразильца Дави Рамоса, а Хадис Ибрагимов (полутяжелый вес) техническим нокаутом (удар коленом в голову) уступил грузинскому бойцу Роману Долидзе, который провел первый поединок в UFC. После проигранного боя испанцу Хоэлю Альваресу 32-летний ирландский боец Джозеф Даффи (легкий вес) объявил о завершении карьеры (он провел 22 боя в смешанных единоборствах, одержал 16 побед (четыре нокаутом) и потерпел шесть поражений).

27-летний Аскаров провел 13-й поединок в смешанных единоборствах, в его активе 12 побед (три нокаутом) и одна ничья. 23-летний Царукян принял участие в 17 боях, он одержал 15 побед (пять нокаутом) и потерпел два поражения. В активе 25-летнего Ибрагимова 11 боев, в которых он восемь раз победил (дважды нокаутом) и три раза проиграл (поражение от Долидзе стало для Ибрагимова третьим подряд).

Позднее в воскресенье в бою за вакантный титул чемпиона в наилегчайшем весе встретятся бразилец Дейвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес. Также в воскресенье журналист телеканала ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что 19 сентября новозеландец Исраэль Адесанья проведет защиту титула чемпиона в среднем весе в бою против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 253 (место проведения будет объявлено позднее).