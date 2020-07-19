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Россиянин Аскаров победил бразильца Пантожу в поединке UFC на "Бойцовском острове"

Арман Царукян решением судей оказался сильнее Дави Рамоса, Хадис Ибрагимов потерпел третье поражение подряд, уступив техническим нокаутом Роману Долидзе

ТАСС, 19 июля. Россиянин Аскар Аскаров решением судей победил бразильца Алешандре Пантожу в бою в наилегчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 173, который проходит на острове Яс в ОАЭ.

Благодаря победе Аскаров стал претендентом на титульный бой.

Ранее в воскресенье российский боец Арман Царукян (легкий вес) единогласным решением судей победил бразильца Дави Рамоса, а Хадис Ибрагимов (полутяжелый вес) техническим нокаутом (удар коленом в голову) уступил грузинскому бойцу Роману Долидзе, который провел первый поединок в UFC. После проигранного боя испанцу Хоэлю Альваресу 32-летний ирландский боец Джозеф Даффи (легкий вес) объявил о завершении карьеры (он провел 22 боя в смешанных единоборствах, одержал 16 побед (четыре нокаутом) и потерпел шесть поражений).

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27-летний Аскаров провел 13-й поединок в смешанных единоборствах, в его активе 12 побед (три нокаутом) и одна ничья. 23-летний Царукян принял участие в 17 боях, он одержал 15 побед (пять нокаутом) и потерпел два поражения. В активе 25-летнего Ибрагимова 11 боев, в которых он восемь раз победил (дважды нокаутом) и три раза проиграл (поражение от Долидзе стало для Ибрагимова третьим подряд).

Позднее в воскресенье в бою за вакантный титул чемпиона в наилегчайшем весе встретятся бразилец Дейвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес. Также в воскресенье журналист телеканала ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что 19 сентября новозеландец Исраэль Адесанья проведет защиту титула чемпиона в среднем весе в бою против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 253 (место проведения будет объявлено позднее).

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Россиянин Царукян вызвал на бой американца Яквинту
В воскресенье россиянин победил единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса на турнире UFC, который прошел на острове Яс в ОАЭ
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