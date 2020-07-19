Россиянин Царукян вызвал на бой американца Яквинту

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян вызвал на бой бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Эла Яквинту. Об этом Царукян заявил ТАСС.

Ранее в воскресенье россиянин победил единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса на турнире UFC, который прошел на острове Яс в ОАЭ.

"Я вызвал Яквинту. Он в рейтинге, он интересен мне как боец. Мне был бы интересен этот бой", - сказал Царукян.

Яквинта в 2018 году проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего на счету 23-летнего Царукяна 15 побед и два поражения.