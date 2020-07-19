Павлюченко: если судить по мастерству, шансов у "Спартака" в игре с "Зенитом" нет

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты петербургского "Зенита" на голову сильнее игроков московского "Спартака" по уровню мастерства, с этой точки зрения у гостей шансов на победу в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России и красно-белых Роман Павлюченко.

Полуфинальный матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". Начало игры в 18:30 мск.

"Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно, - сказал Павлюченко. - В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то "Зенит" по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча "Зенит" фаворит, потому что это чемпион".

"Сегодня "Спартак" может за счет борьбы, характера и движения обыграть "Зенит". Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в "Зените", на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если "Спартак" хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу - больше никак", - продолжил бывший нападающий "Спартака".

Главный тренер московской команды Доменико Тедеско в воскресенье в Санкт-Петербурге сможет руководить игрой, поскольку его дисквалификация, полученная после игры 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" (1:1), распространяется только на чемпионат страны. "Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется [с его возвращением], но все-таки тренер должен быть с командой, а не на трибуне", - отметил собеседник агентства.

Павлюченко рассчитывает на финал "Урал" - "Спартак"

"Конечно, я буду болеть за "Спартак", - подчеркнул Павлюченко. - Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С "Зенитом" это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что "Спартак" даст бой и с минимальным счетом выиграет".

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге; победитель пары "Зенит" - "Спартак" в решающем матче турнира встретится с сильнейшим в паре "Урал" - "Химки", этот матч также пройдет в воскресенье и начнется в 13:00 мск. Павлюченко, помимо выступлений за красно-белых с 2003 по 2008 год, в сезоне-2016/17 играл за екатеринбуржцев. "Урал" - "Спартак"? Это был бы замечательный финал", - резюмировал бывший форвард красно-белых.